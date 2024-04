COMMISSO, Ammesso che lo voglia, urge piano di rilancio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Fiorentina: Conference e poi sarà rivoluzione", è il titolo che propone Tuttosport sul futuro dei viola. Perché dopo il verdetto del Gewiss Stadium, alla squadra di Italiano rimane l'assalto alla coppa europea e alla risalita in campionato, ma poi starà a Rocco Commisso eseguire un mercato all'altezza. Comunque vada, il tecnico chiuderà la sua esperienza a Firenze, con buona parte della rosa che si accinge a salutare: via il dt Burdisso, in scadenza Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Kouamé, M. Lopez, Arthur, Faraoni e Belotti, in bilico Martinez Quarta e Terracciano (scadenza 2025), addio possibile per Gonzalez e Milenkovic (in cerca di nuovi stimoli) e quasi certo per Nzola.

La Fiorentina è stanca - scrive il quotidiano torinese -, dalla cessione di Vlahovic non ha più avuto un centravanti da doppia cifra, quest'anno ha dovuto affrontare tre competizioni con soli tre centrali più Comuzzo, e a gennaio con la squadra in Champions non sono arrivati i tanto attesi rinforzi. È ciò che il patron viola, Commisso, dovrà chiarire una volta tornato in Italia, illustrando - ammesso che lo voglia - un grande piano di rilancio.