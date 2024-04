VIDEO FV, Le ultime di formazione da Bergamo

Fonte: Dai nostri inviati Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo l'1-0 dell'andata firmato Rolando Mandragora, questa sera la Fiorentina affronterà a Bergamo l'Atalanta nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. In casa viola il principale dubbio riguarda le condizioni di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista marchigiano se ce la dovesse fare dovrebbe giocare in mediana accanto proprio a Mandragora. Davanti dovrebbero giocare Nico, Beltran e Kouame a supporto di Belotti. Per quanto riguarda l'Atalanta invece, Gasperini, assente per squalifica come nella gara del Franchi, dovrà rinunciare a Holm, Toloi e Scalvini. Di seguito il post Instagram di Radio FirenzeViola: