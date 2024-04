SASSUOLO UNA SIMIL-SALERNO. LA LEZIONE DELL'ARECHI A SCANSO DI (SGRADITI) EQUIVOCI

FirenzeViola.it

Rabbia e tristezza conseguenti al gol di Lookman, dal quale è scaturita l’eliminazione dalla Coppa Italia, permarranno a lungo in testa alla Fiorentina, prima ancora che ai suoi tifosi. Ciononostante, la stagione rimane viva eccome. La Conference League rappresenta a maggior ragione una meta da raggiungere, così come riacquisisce valore il campionato. L’uscita dal torneo nazionale per mano dell’Atalanta ha chiuso ai viola una porta d’accesso all’Europa, ma l’ingresso in finale della Dea ne ha spalancata un’altra tramite la Serie A.

Sassuolo come Salerno: verso la gestione

A meno di stravolgimenti di classifica, l’ottavo posto varrà la qualificazione alla prossima Conference e quindi la certezza di restare dentro le competizioni UEFA, aspetto non da poco per dare continuità a un progetto già iniziato come quello della Fiorentina. Sottolineata già la fame di arrivare ad Atene per giocarsi la finale europea attuale, il campionato assume comunque i contorni di un obiettivo da continuare a perseguire. In vista del Sassuolo però, Italiano pare orientato a schierare una formazione simil-Salerno: riposo e gestione per i protagonisti della sua rosa, per averli tutti in condizioni ottimali per la semifinale d’andata col Brugge.

Arechi da insegnamento, a scanso di passi falsi

Se così sarà, ecco che coi neroverdi domenica sera ci sarà spazio per i meno impiegati. Come a Salerno, però, c’è da non incorrere in prestazioni sbiadite che mettano il risultato a rischio. Proprio all’Arechi è arrivata sì la vittoria, ma il pericolo di uno scialbo 0-0 incombeva eccome. Gara incolore, piena di sbadigli per chi osservava e sbloccata solo all’80’ con un episodio, un cross ben calibrato e una giusta incornata di testa. Alla fine il risultato la Fiorentina l’ha portato a casa, ma la trasferta campana rischiava di passare in cavalleria come un’altra chance sprecata in classifica. Domenica al Franchi arriva una squadra col coltello fra i denti, non certo per una scampagnata toscana. I viola, proprio perché il calendario porge la mano in questo rush finale, non possono permettersi altri passi falsi in campionato, dove già inseguono le rivali. Che la prova di Salerno sia da lezione per chi scenderà in campo, alla ricerca di tre punti che per la Fiorentina, da qui a fine corsa, non possono mancare spesso.