IL BOMBER DI ITALIANO. QUARTA VUOLE CONTINUARE AD ESSERE DECISIVO

Svanito l'obiettivo Coppa Italia con la sconfitta di Bergamo, la Fiorentina torna a concentrarsi sul campionato. Domenica sera al Franchi infatti i viola affronteranno il Sassuolo in un match, valido per la 34° giornata di campionato, che potrebbe essere decisivo per la corsa dei gigliati ad un piazzamento europeo.

Tra le poche note positive della serata del Gewiss Stadium, oltre alla buona prova del giovane Comuzzo, c'è la rete del momentaneo pareggio viola di Martinez Quarta(QUI le pagelle di Firenzeviola.it). Prima dell'acrobazia di Scamacca e del fatale contropiede finale dei bergamaschi, a dare speranza agli uomini di Italiano e a tutti i tifosi viola ci aveva pensato di testa, su calcio di punizione di Biraghi, proprio il centrale argentino. In campionato invece il gol gli manca dal 5-1 contro il Frosinone dell'11 febbraio. Il suo obiettivo quindi, sia che Italiano decida di farlo partire dal primo minuto che a gara in corso, sarà quello di provare ad aggiornare le sue statistiche e regalare un successo importante alla Fiorentina.

IL BOMBER DI DIFESA

Con sette centri tra tutte le competizioni, Martinez Quarta è, insieme a Bonaventura, il terzo miglior marcatore stagionale dei viola dietro solo a Nico Gonzalez, 11 gol, e Lucas Beltran 9 reti. Numeri da record per un difensore che spesso, dopo che in estate era stato molto vicino a lasciare Firenze, è stato decisivo con i suoi inserimenti in area avversaria.

Italiano gli ha cucito addosso un ruolo particolare, che lo fa essere il difensore più partecipativo alla manovra offensiva viola. Grazie a questa licenza concessagli dal tecnico siciliano Quarta è stato determinante in tre occasioni, tutte nel girone d'andata, nel corso del campionato. El Chino è andato a segno nella vittoria del Bluenergy Stadium contro l'Udinese, nel successo casalingo contro l'Atalanta e nel pareggio dell'Olimpico contro la Roma.

OBIETTIVO CONFERENCE

El Chino non è stato decisivo solo in campionato. L'argentino ha segnato infatti due reti anche in Conference League, nel 6-1 del Franchi contro il Cukaricki e nella vittoria, sempre nell'impianto di Campo di Marte, contro il Genk. Se contro i serbi il suo fu il quinto dei sei gol viola, con i belgi la sua rete fu decisiva per la rimonta viola completata dal rigore di Nico Gonzalez.

Seppur senza segnare l'argentino è stato determinante anche nel ritorno dei quarti di finale contro il Viktoria Plzen. Quarta infatti, entrato nei supplementari al posto di Mandragora, ha conquistato con un destro da fuori area il calcio d'angolo dal quale è nato il vantaggio gigliato firmato Nico Gonzalez. Adesso, dopo la sconfitta di Bergamo che ha fatto svanire il sogno di tornare a Roma in finale di Coppa Italia, la Fiorentina non vuole rinunciare anche al desiderio di bissare la finale di Conference dello scorso anno. Tanto passerà dalla sfida di giovedì, gara di andata delle semifinali, contro il Club Brugge e chissà che, se gli attaccanti avranno fatica a segnare, non possa essere decisivo ancora El Chino.