CHIARUGI A RFV, Io non conosco ancora l'undici titolare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Fiorentina, Luciano Chiarugi, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" per parlare della squadra di Italiano: "I titolari della Fiorentina chi sono? Ci sono rotazioni innumerevoli. Io mi domando anche quale sia la miglior formazione... Si è preso Faraoni, pur avendo sulla fascia giocatori importanti o comunque futuribili. Dobbiamo trovare una nostra identità, un gioco di squadra. Come ha sempre detto Italiano. C'è anche Ranieri: dà sempre l'anima, ma spesso non gioca".

Cosa ha pensato quando al 94' Italiano ha invitato i suoi a salire a Bergamo?

"I nostri difetti si palesano nelle ripartenze. Poi è vero che salendo in massa può succedere qualcosa. Per carità. Però siamo sempre lì: certi rischi non si possono prendere, per quanto il coraggio del tecnico sia lodevole. Il calcio è così, l'Atalanta attaccava molto dentro la nostra metà campo e quindi poteva bastare un guizzo".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA