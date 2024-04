ATTACCO, Sassuolo come Salerno, 4 big gestiti per Brugge

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma sulle condizioni fisiche di Belotti, Beltran, Gonzalez e Bonaventura, risparmiati a Salerno ma tutti in campo contro l'Atalanta. Sono elementi con un peso specifico nell'attacco della Fiorentina e l'obiettivo di Italiano, d'ora in poi, è quello di preservarli al meglio per gli appuntamenti che contano. Per questo sarebbe strano vedere i quattro in campo contro il Sassuolo, almeno dall'inizio o per lungo periodo. Piuttosto, è probabile che vengano gestiti come nella tra giorni Salerno-Bergamo: minutaggio ridotto coi neroverdi, in campo giovedì col Brugge.

Ciò non significa snobbare il Sassuolo. E' proprio un'esigenza, anzi una priorità imposta dal calendario e dalla rimodulazione forzata degli obiettivi: adesso i calciatori top della Fiorentina per il top della stagione. In campionato la via per l'Europa rimane sempre attiva con sei partite (compreso il recupero con l'Atalanta chissà quando) e diciotto punti in palio. Ma la Conference ha la precedenza, anche perché si porta dietro un trofeo che, di qualsiasi forma e genere, manca a Firenze dal 2001 e se si parla proprio di continente allora bisogna risalire fino al 1961 (Coppa delle Coppe), lasciando da parte Mitropa Cup (1966) e Coppa di Lega italo-inglese (1976). Adesso è solo questione di priorità.