COR.FIO., Italiano e l'addio, in primis per la piazza. Viola, il grande favorito è Aquilani

Non è stato solo il deludente mercato di gennaio (in cui aveva richiesto solo il famoso esterno d'attacco) a spingere Vincenzo Italiano nella scelta di lasciare la Fiorentina, scrive oggi il Corriere Fiorentino. Il tecnico ha preso la decisione soprattutto per il rapporto ormai logoro con parte della città e per il fatto non si sentisse più apprezzato. Per questo, quando Joe Barone lo cercò per un ipotetico rinnovo, gli fece capire che in estate era giusto salutarsi in estate, lasciando i viola in Europa.

Ad oggi - si legge sul quotidiano - l’ipotesi più concreta porterebbe Italiano a Bologna, con Sartori che lo considera la primissima scelta in caso di addio di Thiago Motta, del quale ancora i felsinei auspicano la permanenza. Per questo con l'allenatore della Fiorentina non si è andati oltre la chiacchierata. Il Napoli invece (forse scottato dal rifiuto di un anno fa) non si fa sentire da un po’ mentre la Roma ha confermato De Rossi. Ora come ora Italiano non prende in considerazione piste estere (ieri L’Equipe parlava dell’interesse del Marsiglia) e che per la prima volta è pronto anche a fermarsi per un anno.

Venendo alla Fiorentina, per il Corriere le quotazioni di Gilardino (sondato indirettamente per la prima volta a novembre) stanno pian piano crollando, mentre sono schizzate verso l’alto quelle di Alberto Aquilani. È il Principino, oggi, il netto favorito per raccogliere l’eredità di Italiano. Un avvicendamento che poteva andare in scena già l’anno scorso visto che la società, se i viola non avessero vinto a Verona (era il 27 febbraio 2023), avrebbero quasi certamente deciso per l’esonero e per la promozione dell’allora tecnico della Primavera. Rimangono comunque aperte ipotesi con altri nomi, tra cui quello di Palladino del Monza (anche se la pista si è raffreddata) fino alla suggestione Sarri - chiosa il quotidiano -.