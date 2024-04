GRITTI (S. STAMPA), Difensori viola messi in croce

Fonte: dagli inviati al Gewiss Stadium

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In conferenza stampa il vice di Gasperini, Tullio Gritti, ha parlato così della gara: "È un premio per tutti, non abbiamo mai avuto in mente di scegliere qualcosa. L'Atalanta è questa, quella che dà il massimo per qualsiasi competizione. Giochiamo sempre e solo per vincere contro tutti, la nostra mentalità è questa. Abbiamo fatto una cosa strepitosa col Liverpool, meritando".

Il gol di Lookman?

"Ho passato due minuti con lui che mi chiedeva se fosse gol e io rispondevo "boh". Più passa il tempo e più puoi sperare che sia sbagliata la decisione, ma è stato davvero incredibile, una goduria pazzesca".

I cambi?

"Ci si aspetta sempre questo, c’è gente che esce e che ha fatto un’ora, entri e trovi gente stanca, come loro lo pensano dei nostri, anche noi dobbiamo esserlo, bisogna esserlo, noi abbiamo giocatori di qualità anche in panchina e oggi sono stati eccezionali".

Chi è stato il migliore stasera?

"Se gioco contro una squadra che fa 150 rinvii del portiere coi difensori che si trovano sempre uno contro uno reggono sempre, in mezzo reggono, davanti li hanno messi in croce, io posso dire che il migliore in campo non è stato Carnesecchi che non ha fatto una parata. Gli altri sono stati eccezionali, tutti. Scamacca ha segnato in rovesciata? Sì, io ho fatto l’attaccante, ma poi dietro avevo giocatori che correvano tantissimo per me. Abbiamo puntato sull’ampiezza davanti, il mister lo ha sempre detto e io come attaccante l’ho sempre spinto: si può giocare bene o male, ma se davanti non c’è gente che fa giocate e la mette dentro non vinci. Noi giochiamo bene e facciamo tanti gol. Quelli davanti hanno qualità, ma serve che quelli dietro costruiscano. Mi si aperto il cuore, ma sentire i ragazzi che ti appoggiano è più che vincere lo scudetto, non ha prezzo qualcosa del genere".