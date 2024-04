ASTON VILLA, Emery: "Nostro obiettivo è la Champions"

FirenzeViola.it

Unai Emery, tecnico dell'Aston Villa, ha parlato così ai microfoni nella conferenza stampa in vista della partita contro il Chelsea in campionato analizzando la possibilità di qualificarsi in Champions League e arrivare in fondo in Conference League:

"Cinque mesi fa, quattro mesi fa, tre mesi fa, persino solo un mese fa, vi stavate chiedendo la stessa cosa - 'siamo contendenti per essere tra le prime sette squadre o in Champions League?' La mia risposta è sempre stata la stessa: 'no, non lo eravamo'. Ma, naturalmente, ora che siamo arrivati alla partita numero 32, 33, 34, se siamo in classifica con la possibilità che abbiamo adesso, dobbiamo provarci. Eravamo anche entusiasti della possibilità che il quinto posto potesse significare la Champions League, ma l'abbiamo persa. Ora siamo contendenti, ma dobbiamo lottare con un altro avversario come il Tottenham e sarà molto, molto difficile. L'obiettivo che abbiamo ora di fronte è un passo molto importante che possiamo compiere. Siamo ora anche nella Europa Conference League e questo è un altro passo importante che abbiamo fatto. Sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto, ma ora stiamo aggiungendo un altro obiettivo: cercare di ottenere una posizione in Champions League."