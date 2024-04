GAZZETTA, Viola sempre su Carboni. Dopo i 20 milioni rifiutati, ci riproverà in estate

FirenzeViola.it

"Carboni a Firenze, discorso aperto", si legge in un titolo interno. Nel fare il punto di mercato a proposito dell'Inter, La Gazzetta dello Sport tira in ballo anche una pista di mercato che riguarda la Fiorentina. Perché i nerazzurri in estate cercheranno l'affondo per Joshua Zikzee, per il quale però necessitano di ricavare un tesoretto da alcune cessioni. Ecco quindi che alcuni gioielli interisti potrebbero essere sacrificati.

Tra questi c'è Valentin Carboni, fantasista ora in prestito al Monza. Secondo la Rosea, l'Inter valuta l'argentino circa 30 milioni e sul suo conto hanno chiesto informazioni più società: tra queste l'Atalanta, ma soprattutto la Fiorentina, già sul giocatore nel mercato di gennaio, quando portò sulle scrivanie del club di Zhang 20 milioni di euro, rifiutati. Carboni continua a piacere ai viola e sarà così in ottica mercato estivo, così come sul ragazzo si sta muovendo anche un'altra pretendente alla Conference, l'Aston Villa - si legge -.