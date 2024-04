GALLOPPA, Sconfitta immeritata: oggi grande prova

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Il mister della Primavera Daniele Galloppa ha parlato così nel post partita: "Oggi è una sconfitta immeritata. Siamo venuti bene fuori nel secondo tempo, abbiamo fna pretsstazioe di alto livello. Sono dispiaciuto, i ragazzi hanno fatto una grande partita. Abbiamo preso due gol su una cosa che avevamo allenato e per questo c'è rabbia. Dopo la finale abbiamo perso 2-3 giocatori per infortunio, abbiamo pagato anche un po' le assenze perché altri 2-3 sono andati in Prima squadra. Anche le sconfitte ti fanno crescere dal punto di vista mentale, sia quella di Monza per esempio che anche quella di oggi. Ad inizio non eravamo pronti per questo campionato. Mi porto a casa tante prestazioni fatte bene, poi contano anche i risultati. Oggi contro una squadra superiore bastano gli episodi. Non siamo ancora probabilmente strutturati per competere con squadre di così alto livello".

Su Fallou Sene: "E' entrato bene, deve fare così, non ha fatto niente di speciale. Deve essere la normalità. Bravo lui ma anche gli altri, parlare di uno non è giusto per gli altri. Spero tanto che qualcuno trovi l'esordio coi grandi, noi lavoriamo per quello".