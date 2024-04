COR.FIO., Nzola, si è rotto qualcosa. Sarà dura rivederlo

FirenzeViola.it

"C’è chi è partito con Scamacca e De Ketelaere e poi, quando ha avuto bisogno, ha buttato dentro Lookman e Miranchuk lasciando in panchina gente come El Bilal Tourè (pagato 30 milioni più bonus) e dopo essersi permessa di cedere nel mercato di gennaio uno come Muriel perché; evidentemente, considerato di troppo. E poi c’è chi se l’è dovuta giocare con Belotti (11 gol nell’ultimo anno e mezzo tutto compreso) e, in panchina, non aveva lo straccio di un centravanti". Comincia così il Corriere Fiorentino nell'analizzare la differenza tra Atalanta e Fiorentina, a partire dalla forza dell'attacco. In campionato per esempio i viola (36 reti incassate) fin qua hanno fatto meglio dei nerazzurri, che di gol, dopo 32 partite, ne hanno presi 37. Ma il guaio è che la formazione di Gasperini in serie A ha segnato 59 gol, contro le 45 di Nico e compagni.

Dura, con numeri del genere, pensare di giocarsela davvero per chissà quali traguardi. Poi c'è il capitolo M’Bala Nzola. Uno che avrebbe dovuto essere il centravanti titolare e che invece, dopo una prima parte di stagione a dir poco deludente, nelle ultime settimane si è (di fatto) chiamato fuori. Un vero e proprio mistero quello che circonda l’attaccante ex Spezia, assente dai convocati da quattro gare (Genoa, Viktoria Plzen, Salernitana e Atalanta) prima per un presunto problema fisico e poi per "motivazioni personali" non meglio specificati. In realtà tutto lascia pensare che tra lui, l’allenatore e il resto del gruppo si sia definitivamente rotto qualcosa e che da qua al termine della stagione (a meno che non ci siano chiarimenti) sarà dura rivederlo protagonista.