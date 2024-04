MILENKOVIC, Spremuto e con pochi stimoli: che crollo

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierna de La Nazione è possibile leggere quest'oggi un approfondimento legato a Nikola Milenkovic, alla luce del grave errore - con tanto di espulsione - di mercoledì a Bergamo contro l'Atalanta: come evidenzia il giornale, prima infatti del rosso al Gewiss non erano state poche le serate da incubo vissute dal classe ’97, per la prima volta a secco di reti a questo punto della stagione da quando si è trasferito a Firenze. Il sentore è che al di là di un black-out fisico (favorito da un utilizzo «in loop» del giocatore, la pedina di movimento più impiegata della rosa con 44 gettoni accumulati su 48 gare e 3.435’ giocati) ci sia anche un più preoccupante deficit motivazionale.

Un brusco calo di stimoli, al culmine della settima stagione di fila in riva all’Arno, che ha inevitabilmente avuto ripercussioni anche sulle prove di Milenkovic, diventato la versione sbadata del difensore che un anno fa aveva suggerito all’Inter di valutarlo come il erede di Skriniar.