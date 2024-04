FirenzeViola.it

Una sorta di limbo, di corridoio mentale del quale è impossibile prevederne lo sbocco. Il momento attuale della Fiorentina non autorizza troppi sogni di gloria, eppure le settimane in arrivo potrebbero comunque accendere entusiasmi sopiti, almeno in ottica europea. Se le prossime cinque sfide di campionato difficilmente richiameranno il pubblico delle grandi occasioni, a cominciare dal match interno di domani contro il Sassuolo, la doppia sfida al Brugge riporta la memoria alla cavalcata in Conference dell’anno scorso, e soprattutto tiene aperte le speranze di un trofeo che a Firenze manca da 23 anni.

La delusione di Bergamo alle speranze europee - È in questa condizione che il tifoso viola vive l'attesa, principalmente di segnali concreti dalla proprietà. Sospeso com’è tra la delusione mal digerita della serata di Bergamo e la speranza di volare nuovamente verso una finale europea. Un’attesa poco limitata dagli interventi del presidente Commisso, che non hanno dato coordinate così definite come forse sarebbe servito. Negli ultimi messaggi riferiti dai canali ufficiali il presidente ha sì ribadito le linee guida, ma senza quei dettagli che oggi renderebbero il futuro meno nebuloso, e d’altronde a qualche mese da un mercato che si preannuncia massiccio qualsiasi ulteriore definizione del domani avrebbe fatto certamente comodo.

Una doppia sfida che vale una stagione - Sotto questo profilo c’è da augurarsi che allora sia il campo a fornire qualche risposta, che si tratti del campionato dove la squadra di Italiano è ancora in corsa per un piazzamento europeo, almeno in Conference, o di una doppia semifinale che può presentare più di un’insidia a giudicare dal valore degli avversari. Riscontri possibilmente positivi che testimonino residue energie nelle teste e nelle gambe della squadra viola, parsa ultimamente con il serbatoio sempre più vuoto. Perché prima ancora di affrontare questioni legate all’immediato futuro, dalla successione di Italiano ad eventuali ingressi in società, il presente si sta colorando di un grigio ben poco eccitante, a dispetto di almeno un paio di serate infrasettimanali, quelle contro il Brugge, che possono invece ancora valere l’intera stagione.