ITALIA, 8 certe, 9 forse o 10: le possibili squadre in Europa

© foto di Imago/Image Sport

La Gazzetta dello Sport prende in consegna il tema coppe europee per la Serie A. Come noto da tempo, l'Italia ha guadagnato il quinto slot Champions, ragion per cui il nostro Paese avrà almeno 8 squadre nelle prossime competizioni europee: le prime cinque in Champions, sesta e settima (grazie alla Coppa Italia, che verrà portata a casa da una squadra che verosimilmente chiuderà il campionato tra le prime sette) in Europa League e ottava in Conference. La Fiorentina rientra in corsa, in questo finale di stagione tutto d'un fiato.

C'è però, come sottolinea la Rosea, anche la possibilità di avere nove squadre italiane nelle coppe. Se la Fiorentina infatti chiudesse nona - com'è adesso - e vincesse la Conference, andrebbe dritta in Europa League, aggiungendo una squadra in più nella seconda competizione UEFA (quindi 5, 3 e 1). Infine, c'è un caso remoto per cui l'Italia avrebbe 10 squadre nelle coppe. Sarebbe con la Fiorentina vincente in Conference e nona, e una tra Atalanta e Roma vincente in Europa League e ottava o peggio. Una possibilità difficile, che però qualificherebbe dieci italiane nei prossimi tornei europei.