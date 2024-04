FEMMINILE, La Roma è Campione d’Italia per la 2ª volta

FirenzeViola.it

Secondo tricolore di fila per la Roma femminile, che si è laureata campione d'Italia stasera, senza scendere in campo. Le giallorosse osservano in questa giornata il turno di riposo nella poule scudetto, ma la sconfitta della Juventus Women nella sfida in casa contro l'Inter di questa sera ha dato la matematica alla squadra di Alessandro Spugna e consegnato il titolo anche in questa stagione, dopo quello conquistato l'anno scorso.