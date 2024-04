NAPOLI, In ritiro, Calzona: "Più problemi del previsto"

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - "Il ritiro non è punitivo ma deve essere produttivo". Francesco Calzona chiarisce che portare la squadra in albergo a Caserta sin da oggi in vista della partita di domenica pomeriggio con la Roma non è a suo giudizio alla volontà di punire la squadra per recenti deludenti prestazioni, ma risponde a un'esigenza di diversa natura. "Abbiamo bisogno - spiega - di stare insieme più tempo possibile. E' stata una scelta concordata con la società e io sono stato d'accordo. A volte anche stare lontani dalla famiglia può andare bene per rendersi conto che in questo momento stiamo mancando da tantissimi punti di vista".

"Mi aspettavo di incontrare meno problemi, ma dopo due o tre giorni che ero qua mi sono reso conto che i problemi erano più grandi di quello che avevo previsto" Spiega poi Calzona sulle tante difficoltà per gestire il Napoli, una squadra che ha tanti problemi "Sicuramente questa squadra ha dei problemi e d'altro canto lo ha detto anche il presidente De Laurentiis. C'è qualcosa nella fase di costruzione che non è andata per il verso giusto. Chi è arrivato a sostituire giocatori importanti come Lozano, Kim e anche Elmas non ha inciso tantissimo. Ma non è tutta colpa loro perché sono arrivati in una stagione molto particolare". (ANSA).