CALAMAI, Con il Sassuolo 3 punti e un asse di mercato

FirenzeViola.it

Nel suo consueto spazio mattutino del "Caffè nero bollente", approfondimento della trasmissione "Buongiorno Firenze", la voce di Radio FirenzeViola Luca Calamai si è così espresso sulla partita di domenica contro il Sassuolo, inquadrata sia come sfida che può dare alla Fiorentina punti utili in chiave Europa sia come avversario da cui attingere per il mercato estivo che verrà: "Ricordo quando nel 2012 la Fiorentina acquistò da un Villarreal retrocesso Borja Valero e Gonzalo Rodriguez, due nomi che all'inizio crearono perplessità ma che poi si sono rivelati molto utili alla causa viola: la stessa situazione si potrebbe riproporre con il Sassuolo, ormai con un piede in B.

Ecco con i neroverdi, oltre a centrare i tre punti domenica, potrebbe crearsi un asse di mercato per prendere due talenti come Berardi e Pinamonti".