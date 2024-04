NAZIONE, Convenzione Franchi: sconto Comune ad ACF

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Nazione propone un focus legato ai lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi e le prossime tappe che riguarderanno anche la Fiorentina. Come evidenzia il quotidiano, la Fiorentina prossimi giorni firmerà la nuova convenzione per l’uso dello stadio e l’accordo, rispetto a quello firmato a giugno scorso, fissa il costo a 600mila euro, 50mila euro in meno cioè, proprio a causa dei lavori di restyling. Lavori che ridurranno la capienza massima del Franchi sotto i ferri a 22mila posti: la convenzione quindi ufficializza la volontà della società viola di continuare a giocare al Franchi.

Intanto non si fermano i lavori propedeutici in curva Ferrovia, escluso il settore ospiti: qui l’obiettivo è demolire le opere edilizie aggiunte nel corso degli anni, poi partiranno i restauri e il rinforzo strutturale. Da giugno toccherà invece alla Fiesole e ad alcune porzioni di Maratona e Ferrovia. Anche qui andrà in scena la demolizione delle superfetazioni aggiunte nel corso degli anni al progetto originario di Nervi, inclusa parte della pensilina in acciaio della tribuna lato curva.