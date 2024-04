LO MONACO A RFV: "È stato un errore ventilare l'addio di Italiano"

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, ha parlato a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola dell'attualità di casa Fiorentina: "L'eliminazione di mercoledì ci stava, la squadra di Italiano ha sfidato un'avversaria fra le più in forma del campionato. E con individualità di grosso spessore. Non era facile spuntarla a Bergamo. Il rammarico per come sono stati vissuti certi momenti della partita è comprensibile, ma la Fiorentina sta facendo quello che è nelle sue possibilità. Almeno secondo la potenzialità del proprio organico. Oltretutto io ritengo che non faccia bene sapere che a fine stagione l'allenatore andrà via".

È stato un errore esporsi?

"Un po' sì. Quando hai dei momenti così, la prassi è proprio contraria: cioè dare alla squadra un segnale rafforzando la posizione del tecnico. Se invece fai l'inverso, scattano delle situazioni anche inconsce in cui l'applicazione non è la solita. Detto questo i giocatori sono dei professionisti e dovrebbero saper accettare certe dinamiche di mercato".

