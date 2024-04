VIOLA, Contraccolpo da non subire. Italiano lo ribadirà

FirenzeViola.it

La regola numero uno è sempre la solita, rendere speciale questa stagione con la vittoria di un trofeo. È ciò che persegue la Fiorentina da inizio anno, lo ribadisce La Gazzetta dello Sport, sottolineando che Vincenzo Italiano è il primo condottiero di questa sfida. Oggi, alla ripresa degli allenamenti dopo il ko di Bergamo, ribadirà il traguardo da raggiungere alla squadra, che non deve subire il contraccolpo della cocente eliminazione in Coppa Italia.

Per arrivare alla meta però, cioè quell'agognata vittoria di una coppa, occorre non ripetere alcuni errori già visti. Come i gol subiti in contropiede, occorsi nella recente debacle di Bergamo come nella finale di Conference dell'anno scorso. O come le occasioni fallite: il cinismo, specie contro il Brugge, dovrà essere l'alleato dei viola. Così come servirà avere i migliori in condizioni ottimali. Per questo, domenica col Sassuolo saranno risparmiati diversi big di questa rosa: Gonzalez, Belotti, Beltran, Bonaventura e altri ancora saranno centellinati in vista della semifinale europea di giovedì.