TREVISANI, Italiano? Bravo con una difesa inadeguata

Il telecronista di Mediaset, Riccardo Trevisani, ha parlato della Fiorentina a Cronache di Spogliatoio: "Ai supplementari i viola non avrebbero potuto vincere con un uomo in meno. L'unica cosa su cui posso criticare Italiano è il cambio Ikone-Beltran: il francese è sostanzialmente inutile in quasi tutte le situazioni.

Togliere Belotti e Beltran ha fatto faticare a tenere i palloni lontano dalla porta, e a proposito la difesa della Fiorentina è costituita da: Ranieri che fino a due anni fa non giocava mai, Quarta bravo a segnare e meno a difendere, Milenkovic che non va bene per il gioco di Italiano, Dodo al rientro da un crociato, e Kayode giovanissimo. L'allenatore è stato così bravo da riuscire a portare questa difesa ad essere la quinta migliore in A".