SASSUOLO, Lotta retrocessione nel vivo per i neroverdi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo si sta allenando a Firenze da ieri, pronto a dare battaglia alla Fiorentina per ottenere punti preziosi per la salvezza. Il Resto del Carlino fa il punto. Il Lecce a 35 si è di fatto tolto dalla mischia, il Cagliari a 32 è a un passo dall’obiettivo, Verona ed Empoli a 31 respirano. Oggi sono Sassuolo (26), Frosinone (28) e Udinese (28) le squadre che rischiano – tre per altri due posti all’inferno – di seguire in B la Salernitana (la cui retrocessione dovrebbe diventare matematica questo weekend).

Secondo le considerazioni del quotidiano, i neroverdi affronteranno cinque gare con squadre che al campionato non hanno nulla da chiedere, ma che sono tutte davanti, alcune anche notevolmente, e molte più forti e attrezzate: Fiorentina, Inter, Genoa, Cagliari e Lazio. Solo quello contro il Cagliari, al Mapei alla penultima, è uno scontro diretto, ma in realtà di qui al 19 maggio (quando è al momento in programma) potrebbe non esserlo più, essendo i rossoblù vicinissimi alla salvezza.