IL PERIODO NERO DI MILENKOVIC: DOV'È FINITO IL LEADER SERBO?

La disfatta di Bergamo porta con sé una serie di interrogativi, ma anche qualche spiacevole conferma. Una delle quali porta il nome di Nikola Milenkovic che nell'ultimo periodo sembra la parodia di sé stesso, per distrazioni, imprecisioni, insicurezze. L'espulsione in un momento pure delicato della partita avrebbe suonato come un campanello d'allarme, se non fosse che già da diverse settimane - per non dire mesi - il serbo gioca ben al di sotto delle proprie possibilità.

Piove sul bagnato.

Non è una novità, insomma, che fra i peggiori in campo al Gewiss Stadium figuri proprio Milenkovic, ormai diventato una grossa incognita per la precarietà delle sue prestazioni. Tutto il contrario rispetto a quanto aveva portato la Fiorentina a farne uno dei suoi leader indiscussi. Non è un caso che nel giro dei difensori (Martinez Quarta, Igor, Ranieri...) il punto di riferimento sia sempre rimasto l'ex Partizan Belgrado, grazie alla costanza del rendimento che garantiva.

Quale futuro?

Due anni fa i viola rischiarono di perdere uno dei propri pionieri: ricordiamo infatti che, assieme a Biraghi, Milenkovic è il giocatore più longevo a Firenze. Il suo arrivo risale al 2017. Poi improvvisamente la Fiorentina annunciò il prolungamento quinquennale, e il calciatore parlò di "rinnovo a vita". Adesso le prospettive future per l'elemento più pagato in rosa - 3.3 milioni a stagione - tornano incerte. Vedremo, l'auspicio è che intanto il difensore torni ai suoi livelli in tempi brevi.