M. GIANI, Maglia, applausi e cori. Al Bozzi vince il ricordo

Fonte: dalle Due Strade - Stadio "Gino Bozzi"

Un clima pre partita decisamente lontano dalle classiche domeniche calcistiche ha accompagnato, oggi pomeriggio, il recupero di Lanciotto Campi-Castelfiorentino, gara del girone A di Eccellenza sospesa lo scorso 14 aprile a seguito del malore occorso a Mattia Giani, deceduto il giorno seguente all’Ospedale di Careggi. Il campo ha premiato il Lanciotto, vittorioso per 1-0, nonostante entrambe le squadre siano invischiate nella lotta playout (col Castelfiorentino ad oggi dentro alla “forbice” che lo retrocederebbe direttamente in Promozione).

A vincere però è stato il ricordo di Mattia, commemorato dai compagni di squadra con una maglietta (in calce all’articolo) che lo ritraeva centralmente assieme alla scritta "Per sempre con noi", indossata per tutto il riscaldamento e per l’ingresso in campo. Assordante poi, il minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio, al termine del quale si è sollevato qualche coro in memoria del compianto Mattia.

“È un peccato, volevamo ricordarlo con una vittoria”, ha detto poi ai media presenti il tecnico del Castelfiorentino, Nico Scardigli, racchiudendo lo spirito della squadra che a fine partita si è recata sotto al settore ospiti a ringraziare i pochi tifosi presenti, nel suggellare - in mezzo agli appalusi - una giornata che ha sancito il ricordo di un ragazzo che è stato strappato alla vita e per il quale domenica, quando si giocherà per la prima volta in casa del Castelfiorentino dal momento della sua scomparsa, sono attese altre manifestazioni d’affetto.