LUCCHESI A RFV, Rocco chiarisca il modello societario

L'ex dirigente viola, Fabrizio Lucchesi, ha commentato a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola l'attualità della Fiorentina: "Credo che Commisso debba fare una cosa in modo forte: creare un modello di azienda che ha una caratteristica precisa. Se prima Barone lo sostituiva a tutti gli effetti, c'era un accentramento di incarichi. Ora invece c'è una divisione di ruoli. Ma io credo che debba essere il presidente a battezzare questo tipo di modello come strategia per il futuro. Non c'è un modello giusto o uno sbagliato. Basta pronunciarsi".

Commisso non torna a Firenze in pianta stabile da tanto.

"Il progetto ha bisogno di continuità. Si pensi a Berlusconi che sviluppò la figura di Galliani in tanti anni. Altrimenti si fa fatica".

Cosa le rimane in testa di Atalanta-Fiorentina?

"L'Atalanta è forte, ha creato un modello straordinario. La Fiorentina invece ha luci ed ombre, si respira quest'aria di Italiano con la presenza precaria...".

