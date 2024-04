OSVALDO, A Firenze, domenica sarà al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Daniel Pablo Osvaldo è in Italia e, dopo alcuni giorni a Roma, è a Firenze anche e soprattutto per abbracciare le figlie. Il giocatore in questa parentesi italiana di circa un mese toccherà anche le altre città italiane cui ha legato la sua carriera, andando a trovare gli argentini che giocano in quelle piazze. Così dopo le foto di rito con Dybala e Paredes (tra gli altri) Osvaldo le farà di sicuro anche con gli argentini della Fiorentina e potrà farlo al Viola Park, che potrebbe visitare, ma soprattutto al Franchi dove sarà domenica per la gara con il Sassuolo.

Il giocatore per fortuna sembra aver superato i problemi di salute denunciati dallo stesso via social dall'Argentina, mostrando tutte le sue fragilità. Ora appare sereno e sorridente e voglioso di ripercorrere le tappe della sua carriera a ritroso nella speranza che questo viaggio sia come la rovesciata a Torino mai dimenticata dai tifosi viola.