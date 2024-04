COR.FIO, 3-1 Dea, che dubbi. Ma ACF subito avvertita

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene proposto questa mattina un focus legato al gol di Lookman di mercoledì in Coppa Italia contro la Fiorentina che ha di fatto indirizzato la sfida di Bergamo ma che è rimasto lungamente oggetto di dibattito in assenza di immagini che comprovassero la regolarità del gol. Come evidenzia il giornale, il caso è stato definitivamente chiuso nella tarda mattinata di ieri ma, oggettivamente, la rete del 3-1 è stata gestita in maniera a dir poco discutibile. Una rete convalidata solo dopo un lungo consulto al Var vista la posizione al limite e che ha a lungo fatto discutere.

Anche perché, ed è per questo che tra mercoledì sera a la mattina di ieri a Firenze si erano scatenate le polemiche, contrariamente a quanto succede di solito in televisione non è mai stato proposto il fermo immagine decisivo. Da ambienti arbitrali si fa sapere che quelle immagini già mercoledì sera siano state girate ai dirigenti della Fiorentina, proprio per evitare qualsiasi tipo di polemica. Non a caso, il club viola, recrimina semmai sul mancato rosso a Scamacca nella gara d’andata e su quell’intervento di Carnesecchi su Gonzalez.

