DIFESA, Imbucate care. Ma spesso la colpa è dei singoli

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione, nelle sue pagine sportive, prende in esame la palla filtrante patita dalla Fiorentina contro l'Atalanta a cui ha fatto seguito l'espulsione di Milenkovic per fallo su Scamacca. Quella palla scoperta in verticale nel mezzo ai due centrali di difesa per la Fiorentina è una specie di incubo, che costò un trofeo già un anno fa a Praga, quando fu Bowen a raccogliere l'infilata alle spalle di Igor e a sancire la vittoria del West Ham in Conference. Chiudere quella linea di passaggio - ormai si è capito - è complicato per la Fiorentina. Eppure quasi dodici mesi fa quel pallone costò un trofeo. Di tempo ne è passato, ma la soluzione non è stata trovata. E questo va oltre la "solita" critica della difesa alta, mossa (spesso) a prescindere senza mai calcolare i benefici che porta dopo la riconquista del pallone.

Anche perché - continua il quotidiano - in Seria A la Fiorentina ha subito 36 gol. Meno del Milan, della stessa Atalanta, della Roma e del Napoli, giusto per citare chi sta davanti. Segno che il problema non è la difesa alta. Semmai, ma questo è un altro argomento, la criticità è da ricercare nell’altra metà campo. Restando al tema difesa, spesso sono risultati decisivi gli errori e le interpretazioni dei singoli - si legge -. Non per togliere responsabilità a Italiano, ma certe letture errate sono visibili anche a occhi meno esperti. Come accadde nella semifinale di Coppa Italia del marzo 2022 contro la Juventus, persa per l’autogol di Venuti. Questione di postura sbagliata su un cross arrivato da venti metri. Oppure il momentaneo pareggio di Lautaro nella finale di Coppa Italia.