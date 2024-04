NOTIZIE DI FV FIORENTINA, VERSO IL SASSUOLO: IL PROGRAMMA DI OGGI Nonostante rimanga l'amaro in bocca per la sconfitta a Bergamo in semifinale di Coppa Italia, per la Fiorentina non c'è tempo di fermarsi e respirare. Domenica sera si torna in campo, alle 20:45, in casa contro il Sassuolo per la 34esima giornata di... Nonostante rimanga l'amaro in bocca per la sconfitta a Bergamo in semifinale di Coppa Italia, per la Fiorentina non c'è tempo di fermarsi e respirare. Domenica sera si torna in campo, alle 20:45, in casa contro il Sassuolo per la 34esima giornata di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi