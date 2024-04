DA SASSUOLO A SASSUOLO: DALLA CRISI AL POSSIBILE RISCATTO, PASSANDO PER INCROCI DI MERCATO

FirenzeViola.it

La partita con il Sassuolo è stata la prima del 2024 per la Fiorentina. Una sconfitta di misura che al momento sembrò indolore, con i viola saldi al quarto posto, ma che segnò l'inizio della crisi in campionato. Fu quella la prima di 6 sconfitte fin qui maturate, in particolare in trasferta dove da gennaio sono appunto arrivati solo tre punti, domenica scorsa a Salerno, a fronte di tre vittorie (Frosinone, Lazio e quella appena citata di Salerno). Per il resto tanti pareggi con squadre anche alla portata che hanno fatto scivolare la squadra dal quarto al nono posto.

Ora la Fiorentina proprio contro il Sassuolo ha la possibilità di chiudere definitivamente quella crisi aperta proprio dal Sassuolo in campionato, dando continuità ai tre punti con i granata. Un compito non facile visto che i neroverdi sono a Firenze da ieri proprio per preparare questa, per loro, importantissima partita per la salvezza. Due situazioni insomma diverse in cui la vittoria vale tanto, più dei tre punti.

Un incrocio che si è spostato sul campo dopo che per lungo tempo si è sviluppato sul mercato: Fiorentina e Sassuolo infatti hanno spesso portato avanti trattative di mercato. Alcune andate a buon fine, come Duncan, Lirola e da ultimo Lopez (sarà riscattato?) passando per Lauriente e Domenico Berardi (entrambi assenti domenica) accarezzato a più riprese dalla Fiorentina e in particolare dal compianto dg Joe Barone. Una trattativa estenuante ma ritenuta mai all'altezza dall'ad neroverde Carnevali. Chissà che per il club, salvezza ma a maggior ragione con una dolorosa retrocessione, non sia il momento di ricominciare senza i suoi gioielli e per la Fiorentina possano aprirsi nuove possibilità.