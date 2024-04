FROSINONE-SALERNITANA, Finisce 3-0: campani in B

FirenzeViola.it

Il Frosinone vince e respira, la Salernitana è matematicamente in Serie B. Netto 3-0 per la formazione di Eusebio Di Francesco, che ha comunque sofferto, non nel risultato ma nel gioco, per larghi tratti del secondo tempo. Di Matias Soule, Marco Brescianini e Nadir Zortea le reti che hanno deciso la partita, con i padroni di casa che hanno messo i tre punti in cassaforte nella prima parte della gara.