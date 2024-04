BELOTTI, A caccia della doppia cifra col Sassuolo

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

© foto di Federico De Luca 2024

Domenica contro il Sassuolo, la Fiorentina vuole dare continuità in campionato dopo la vittoria a Salerno per rimanere in lotta per un posto in Conference e, perché no, in Europa League. Nel reparto offensivo dei viola, l'attaccante più a digiuno di reti è il "Gallo" che, nella sua avventura a Firenze, ha messo a segno un solo gol contro il Frosinone lo scorso 11 febbraio.

Per Belotti la gara di domenica può essere quella buona per tornare a segnare visto che i neroverdi, insieme alla Sampdoria, sono la sua vittima preferita con ben 9 reti. Nel caso Belotti dovesse segnare, il Sassuolo diventerebbe la prima squadra contro la quale il 20 della Viola andrebbe in doppia cifra in Serie A.