COR.SPORT, Torino-Italiano, contatto e incontro. Per i viola resta in pole Palladino

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è stato un contatto tra il Torino e Vincenzo Italiano. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio, che sottolinea come il tecnico viola e i granata si siano già visti e si rivedranno a breve. Il club di Cairo è alla ricerca del dopo Juric e ha sempre stimato l'allenatore della Fiorentina, come dimostrato anche di recente nella partita in casa dei granata dentro un finale ricco di tensioni e di polemiche che ha visto proprio l’allenatore della Fiorentina e il presidente del Torino, Cairo, nei panni di “pompieri” per poi scambiarsi reciproci segnali di considerazione.

Le due parti sono forti del contratto in scadenza di Italiano con i viola, che si rinnoverebbe automaticamente di una stagione solo col raggiungimento dell'Europa League. Ma solo per un anno sarebbe il rinnovo, opzione unilaterale a beneficio del club e quindi il “problema” di cominciare la nuova annata già sapendo di essere nuovamente in scadenza è condizione che aggiunge incertezza. Da lì, ma non solo per quello, il contatto tra Italiano e il Torino. Anche perché di prolungamento vero e proprio con la Fiorentina, Italiano non ne ha mai parlato e il tecnico siciliano è pronto a lasciare spazio sulla panchina viola a Palladino, ancora favorito con margine su Gilardino e Aquilani - si legge sul Corriere -.