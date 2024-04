PRIMAVERA, Oggi contro l'Inter al Viola Park: orario e tv

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con la salvezza matematica ormai acquisita ma la zona playoff quasi impossibile da raggiungere, la Fiorentina Primavera è pronta a ospitare questo pomeriggio al Viola Park (ore 18, diretta tv su Sportitalia) l'Inter capolista, squadra reduce da tre vittorie di fila e che all'andata si è imposta sulla formazione di Galloppa per 3-1.

Biagetti (in foto) e soci, che nell'ultimo turno hanno perso per 3-2 in modo rocambolesco contro il Genoa, contano di provare a chiudere la stagione quantomeno nella parte sinistra della classifica, nella speranza di battere un'altra "big" dopo i successi in questa stagione con Roma, Juventus, Torino e Milan e la vittoria della Coppa Italia.