PRIMAVERA, L'Inter beffa i viola nel finale. Finisce 1-2

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, PROGRAMMA DI OGGI: RIFINITURA PRE SASSUOLO Giornata di rifinitura in casa Fiorentina. L'uscita di Coppa Italia per mano dell'Atalanta è una ferita ancora aperta, ma il calendario non conosce sosta e domani si torna già in campo, coi viola che ospitano il Sassuolo nel 34esimo turno di campionato.... Giornata di rifinitura in casa Fiorentina. L'uscita di Coppa Italia per mano dell'Atalanta è una ferita ancora aperta, ma il calendario non conosce sosta e domani si torna già in campo, coi viola che ospitano il Sassuolo nel 34esimo turno di campionato.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi