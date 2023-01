AQUILANI, Esultiamo ma non mi è piaciuto il 2° tempo

Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, ha commentato la vittoria in extremis con il Napoli. Ecco le parole del mister alla stampa presente al Torrini di Sesto: "Era una partita complicatissima, vincere fa bene e nonostante fossimo in 10 non ci siamo abbassati cercando sempre i 3 punti, ottenuti anche con un po' di fortuna sono onesto. Mi aspetto di più, ci alleniamo per fare determinate certe cose che non sempre riusciamo a fare, oggi abbiamo avuto fortuna la prossima volta potremmo non averne. Il primo tempo siamo andati abbastanza bene, hanno esordito due ragazzi nuovi e Favasuli giocava con il fardello della squalifica. I ragazzi sanno che voglio di più. Con le piccole facciamo tanta difficoltà, dobbiamo migliorare su questo aspetto e capire che dobbiamo maturare".

Sulla finale di Supercoppa: "Le finali sono partite secche, ci vuole questo spirito ma dobbiamo giocare meglio e serve più ordine, noi per vincere abbiamo bisogno di questo. Ho detto ai miei ragazzi di esultare per oggi perché quando perdiamo in questo modo ci prendono tutti per l c**o, a calcio si gioca per vincere ma nella loro testa devono sapere che bisogna fare di più, soprattutto nel secondo tempo. E' una partita che si prepara da sola, è una partita a se, va vinta".

Su Vitolo: "Deve migliorare un po' il tiro ma è stato bravo, è un 2005 che si impegna tantissimo, ci dà grande mano e ci ha provato diverse volte, sono contento per il gol ma so che può dare di più".