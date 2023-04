INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PROBLEMI PER MILENKOVIC: POSSIBILE FORFAIT Possibili problemi sul fronte Nikola Milenkovic alla vigilia della partita tra Cremonese e Fiorentina. Come raccolto da Firenzeviola.it, il difensore viola è alle prese con un attacco influenzale e potrebbe non fare parte del gruppo di Italiano pronto a giocare la... Possibili problemi sul fronte Nikola Milenkovic alla vigilia della partita tra Cremonese e Fiorentina. Come raccolto da Firenzeviola.it, il difensore viola è alle prese con un attacco influenzale e potrebbe non fare parte del gruppo di Italiano pronto a giocare la... NOTIZIE DI FV VIOLA, INFLUENZA: SAPONARA K.O. MILENKOVIC CI PROVA Sia Saponara che Milenkovic, nelle ultime ore, sono stati attaccati dall'influenza. Però, come raccontato durante l'odierna giornata, il difensore serbo, a differenza di Saponara che non è presente a Cremona, raggiungerà i compagni di squadra in... Sia Saponara che Milenkovic, nelle ultime ore, sono stati attaccati dall'influenza. Però, come raccontato durante l'odierna giornata, il difensore serbo, a differenza di Saponara che non è presente a Cremona, raggiungerà i compagni di squadra in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 aprile 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi