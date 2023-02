BARAK, Nessuno come lui per reti fatte in trasferta

Con il gol di oggi contro l'Hellas Verona Antonin Barak ha segnato il suo decimo gol degli ultimi 12 in trasferta. Come quanto riporta dalle statistiche Opta, per il calciatore viola è un record: ha trovato la rete più di qualsiasi altro centrocampista, nel periodo dal 2021/22, in gare esterne in Serie A.

10 – Antonín Barak ha segnato 10 degli ultimi 12 gol in trasferta: più di qualsiasi altro centrocampista nel periodo (dal 2021/22) in gare esterne in Serie A. Vagabondo.#VeronaFiorentina — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 27, 2023