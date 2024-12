COR.FIO., Bove e la carica al VP in vista del Bologna

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’applauso dei compagni e il coro a lui dedicato, “uno di noi”, sono stati l’accoglienza del gruppo viola per Edoardo Bove, rientrato ieri per la prima volta al Viola Park dopo il malore accusato in campo contro l’Inter e la settimana trascorsa in ospedale. L’ex Roma, come riportato dal Corriere Fiorentino, ha poi assistito all’allenamento con lo sguardo attento ai movimenti dei giocatori e alle indicazioni del proprio allenatore, come se anche lui dovesse scendere in campo a Bologna.

In attesa delle ulteriori settimane di accertamenti, il classe 2002 tornerà spesso al centro sportivo, dove ormai si sente a casa. E lo sarà ancora di più, vista la decisione della Fiorentina di confermarlo per tutta la stagione, mantenendolo dal prestito alla Roma.