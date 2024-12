ITALIANO (S.STAMPA), Viola possono stare lassù per tanto

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Nella sala stampa dello stadio Dall’Ara di Bologna ha preso la parola il tecnico Vincenzo Italiano, iniziando da un commento sulla vittoria: “Nel secondo tempo abbiamo spinto grazie ad Odgaard e Ferguson chiudendo la Fiorentina nella propria metà campo. Siamo stati più pericolosi e alla fine penso che abbiamo meritato di vincere. Difensivamente l’avevamo preparata bene perché temevamo Kean, Gudmundsson, Beltran e gli esterni. Loro avevano un grande entusiasmo e abbiamo ottenuto la vittoria contro una grande squadra”.

Ha avuto modo di vedere Daniele Pradè?

“Ha esagerato il direttore. Nelle ultime vittorie l’ho fatto sempre. Non è assolutamente una mancanza di rispetto. Non capisco perché ha tirato fuori questa cosa qua. Quando vorrà chiarire mi chiamerà e chiariremo. Per me ha capito qualcosa di sbagliato”.

Considerava uno scontro diretto Bologna-Fiorentina nonostante la differenza di punti in campionato?

“Ci sono tanti nuovi e non posso fare paragoni con la mia squadra ma oggi, soprattutto nel primo tempo, ho visto una gran bella Fiorentina. Ha giocatori forti e un attaccante strepitoso. In questo momento sta ottenendo grandi risultati meritatamente e sono sicuro che sarà protagonista nelle zone alte di classifica. Noi dobbiamo cercare di risucchiare ancora punti a quelle davanti”.

Sentiva particolarmente questa gara?

“Non so cosa ho fatto intravedere. Sicuramente giocare contro il mio recente passato, contro ragazzi fantastici che mi hanno dato tre anni straordinari e tre finali bellissimi seppur deludenti, mi ha dato un po’ di emozione. Però era una partita importante in cui dovevamo dare continuità di risultati e non perdere il passo con quelle davanti”.

Questa Fiorentina è più forte della sua?

“La Fiorentina ha avuto la grande capacità di reagire alle difficoltà iniziali e inanellare otto vittorie di fila è qualcosa di straordinario. Non posso paragonare i due percorsi perché ci sono state partite in cui la Fiorentina ha messo in campo 9/10 giocatori diversi da quelli che avevo io. Il valore di certi giocatori posso vederli solo da avversario e devo dire che sono molto forti. Ripeto: se questa è la Fiorentina, penso possa rimanere in alto per molte partite”.