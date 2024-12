GAZZETTA, Palladino lancia Gud e Beltran insieme

FirenzeViola.it

Nelle sue pagine, La Gazzetta dello Sport analizza la partita tra Bologna e Fiorentina, concentrandosi in particolare sul reparto offensivo. Contro i rossoblù, Raffaele Palladino potrebbe infatti puntare, dopo quanto accaduto a Bove, su un inedito interprete per la fascia sinistra. Con Sottil, eroe delle coppe, in debito di energie, per il derby dell’Appennino potrebbe tornare a esordire dal primo minuto Albert Gudmundsson. Secondo La Rosea, la sua presenza non precluderebbe quella di Beltrán: i due potrebbero giocare insieme, con l’argentino impiegato sotto la prima punta, Moise Kean, per una Viola a trazione anteriore.