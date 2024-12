DE SILVESTRI, In casa siamo forti: che sintonia col pubblico

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano del Bologna Lorenzo De Silvestri ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "Ci teniamo sempre a festeggiare con il nostro pubblico. Da qualche anno si è creata una sintonia meravigliosa tra noi e il pubblica. E' una grande vittoria, zero gol presi, siamo contenti. Per noi questi tre punti erano molto importanti. Siamo stati competitivi contro una squadra molto in forma. In casa siamo forti. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e continuare così".