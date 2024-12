DI VAIO, Italiano carico: per lui periodo importante

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio ha parlato a Dazn nel pre partita. Queste le sue parole sulla gara di Champions a Benfica: "Era giusto fare rotazioni, e dare spazio a tutti. C'è stata un'ottima risposta da parte della squadra, sono tutti allineati con le idee dell'allenatore, così cerchiamo di avere risorse fresche anche per vincere in campionato. Speriamo di fare una buona gara oggi".

Contestazione? "Tutti si aspettavano qualcosa di più in Champions. Possiamo capire il malumore della gente. Dopo un inizio di campionato difficoltoso, ora la squadra ha preso la giusta via, non era scontato. In questo momento stiamo facendo bene, vogliamo continuare a crescere".

Italiano da ex, come lo ha visto in questi giorni? "Colgo l'occasione per fare le condoglianze e mandare un abbraccio a Palladino. Per Italiano è stato una settimana importante, prima il confronto con Thiago Motta, ora con la sua ex squadra. L'ho visto carico e motivato come sempre".