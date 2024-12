BOLOGNA-FIORENTINA 1-0, Dai dubbi arbitrali al gol di Odgaard: rivivi il live di FV

FirenzeViola.it

90'+4' - Finisce qui al Dall'Ara. Sconfitta per la Fiorentina

90' - Quattro minuti di recupero.

90' - Fuori Castro, dentro Dallinga.

89' - Ammonito anche Comuzzo.

85' - Angolo per la formazione toscana. Esce Skorupski e blocca.

83' - Cambi anche in casa Bologna. Fuori De Silvestri e Dominguez, dentro Posch e Iling-Junior.

82' - Giallo per Lykogiannis per un fallo su Ikone.

82' - Ultimi cambi in casa viola. Fuori Beltran e Gosens, dentro Kouame e Parisi.

81' - Ferguson! Ancora Bologna, Tiro dalla distanza, respinge bene De Gea.

80' - RICHARDSON! Palla lavorata da Sottil che serve Gosens in sovrapposizione. Cross bello del tedesco sulla testa di Richardson che tutto solo in area di rigore non riesce a dare forza al colpo. Para Skorupski.

78' - Castro! Ci prova il Bologna ma il tiro dell'attaccante è largo. Era comunque in posizione di fuorigioco.

75' - Esce Holm nel Bologna. Entra al suo posto Lykogiannis.

70' - Secondo e terzo cambio viola. Fuori Colpani, dentro Ikone. Fuori Cataldi e dentro Richardson.

67' - Ancora una volta impreciso Dodo. Sfonda sempre da quella parte il Bologna, Odgaard però non riesce a calciare. Ma Bologna sempre pericoloso dalla parte del brasiliano.

64' - Rossoblù padroni del campo ora, con l'errore di Holm che però può pesare nell'economia della gara.

63' - Holm! Ancora Bologna. Il terzino sinistro grazia la Fiorentina. Castro fa da pivot in area e serve un cioccolatino da scartare per Holm. Tutto solo in area di rigore a botta sicura Holm non trova la porta e la spara alta. Ma che occasione per i rossoblù. Arrabbiatissimo Italiano.

58' - GOL BOLOGNA! Segna Odgaard. Apertura di campo di Castro per Dominguez. Il cross non è irresistibile, ma la palla arriva sul secondo palo a rimbalzo per Odgaard che con il piatto destro non sbaglia. Vantaggio rossoblù.

57' - Primo cambio in casa Fiorentina: fuori Gudmundsson, dentro Sottil.

55' - Odgaard! Tiro di sinistro fortissimo dal limite dall'area, risponde bene De Gea, palla in angolo.

53' - Odgaard perde palla, Kean va in contropiede: palla non perfetta di Colpani, lavoro in copertura ottimo di Pobega.

50' - Kean! Ci prova l'attaccante viola a entrare in area, supera un difensore, poi al momento del tiro, sbilanciato, non trova il pallone.

49' - Pobega riceve sul limite dell'area: stop di petto e conclusione di potenza.

47' - CASTRO! Palo del Bologna. Spizzata di Ferguson che manda in porta Castro. Per fortuna il tiro finisce sul palo.

46' - Inizia il secondo tempo, palla al Bologna.

Primo cambio in casa Bologna. Uscirà Ndoye, dentro Ferguson.

--- INTERVALLO ---

45'+2' - Fine primo tempo.

45'+1'- Occasione Bologna nel finale! Resiste in campo Ndoye in attesa del duplice fischio del direttore e si trova protagonista dell'ultima azione del primo tempo. La sua conclusione termina fuori.

45' - Un minuto di recupero.

45' - Ndoye ancora giù, non ce la fa l'esterno del Bologna dopo la botta subita poco fa da Gosens.

44' - Kean!!! Dal corner l'attaccante viola impatta con la testa, trovando l'ottima risposta di Skorupski. Poi Beltran sulla ribattuta non riesce a trovare il pallone.

43' - Cataldi!!!! Gran palla di Gudmundsson che vede l'inserimento di Cataldi al centro. Il centrocampista viola a tu per tu con il portiere del Bologna tira ma Skorupski risponde presente. Palla in angolo.

40' - Contrasto tra Gosens e Ndoye: l'esterno svizzero ha la peggio nello scontro.

38' - Giocata di Kean, tunnel su Pobega, fallo con il centrocampista del Bologna già ammonito.

36' - Ci prova Odgaard col mancino, palla alta.

33' - Le squadre si allungano e Fabbri arbitra all'inglese, lascia correre molto il fischietto di oggi.

28' - Si riprende ora, con il capitano del Bologna che rimane in campo.

27' - Problemi per De Silvestri, gioco attualmente fermo.

23' - Calcio di punizione in favore dei toscani. La battuta di Adli viene bloccata da Skorupski.

19' - Aveva segnato la Fiorentina con Kean, gol annullato per fuorigioco.

18' - Ammonito Dodò per proteste. Il brasiliano era diffidato e salterà la prossima gara.

17' - Ci prova Beltran, tiro da fuori smorzato facile per Skorupski.

16' - Castro non è perfetto nel filtrante su Dominguez in un 4 vs 4 in contropiede per i rossoblù.

14' - Colpani batte male e prende la traversa.

12' - Fallo da buona posizione per la Fiorentina. Ammonito Pobega.

11' - Gudmundsson!! Che azione della Fiorentina. Palla geniale di Adli con i giri giusti per Gudmundsson: l'attaccante, a tu per tu con Skorupski, prova lo scavino ma non riesce a indirizzare la palla verso la porta.

10' - Ci prova ancora Dominguez, tiro a giro in curva.

9' - Ancora Bologna. Conclusione dalla distanza di Pobega, palla alta.

7' - Ripartenza del Bologna: conclude Dominguez ma non trova la potenza giusta. Tiro centrale, facile presa per De Gea.

6' - Cross di Kean, tornato dal primo minuto, per Beltran che non riesce a trovare l'impatto migliore.

2' - Completo classico rossoblù per il Bologna, mentre la Fiorentina si schiera con la maglia bianca da trasferta con inserti rossi.

1' - Fischio d'inizio dell'arbitro: si comincia con la palla in possesso viola!

INIZIO PRIMO TEMPO

14:55 - Buon pomeriggio a tutti i lettori di FirenzeViola.it! Benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Fiorentina, gara valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Fra pochi minuti si comincia, squadre già in campo.

La novità è in attacco, dove oltre alla certezza Kean, che torna dal primo minuto in campionato, ci saranno per la prima volta Colpani-Beltran-Gudmundsson. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Beukema, De Silvestri; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All.: Italiano.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Gudmundsson; Kean. ALL. Citterio.