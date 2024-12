RANIERI (S.STAMPA), Italiano? Non è venuto a salutarci

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il difensore viola Luca Ranieri ha parlato nel post partita di Bologna-Fiorentina: “C’è tanto rammarico perché dopo un grande primo tempo siamo calati nel secondo. Non so se è stanchezza ma dispiace perché abbiamo rinunciato a giocare, con lanci lunghi. Arrivavamo da otto vittorie di fila, dispiace interrompere questa striscia”.

Ha visto l’esultanza di Vincenzo Italiano a fine gara?

“Non sono nessuno per giudicare ma posso dire che non è venuto a salutare: avrà le sue ragioni. Va bene così”.

Come si riparte in vista della gara di Conference di giovedì?

“È una sconfitta che fa male ma quando il mister tornerà ci abbracceremo e ripartiremo. Giovedì c’è una partita da vincere per arrivare tra le prime otto e poi inizieremo a pensare alla gara contro l’Udinese. Vogliamo tornare subito alla vittoria. Siamo un gruppo bello e non vediamo l’ora di rigiocare giovedì”.

Nello spogliatoio vi siete dati un obiettivo?

“Ad inizio campionato non era facile perché abbiamo fatto un ricambio importante. Avevamo iniziato male ma ci è servito per unirci ancora di più. Dopo il primo tempo contro la Lazio ci siamo guardati in faccia e abbiamo cambiato marcia. Quando si sta bene in un gruppo poi i risultati arrivano. Comuzzo? È forte, anche l’anno scorso si allenava sempre al massimo”.