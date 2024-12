AMATUCCI, Primo gol in stagione ma Salernitana ancora ko

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Primo gol in campionato della stagione per Lorenzo Amaticci, che in pieno recupero del primo tempo - favorito da una deviazione avversaria - realizza la rete del momentaneo 1-1 per la sua Salernitana, nel derby campano contro la Juve Stabia. All'Arechi però i granata non vanno oltre l'1-2 e, dopo due risultati utili consecutivi, tornano in piena zona playout, al 16º posto in classifica.