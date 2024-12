BOL-FIO 0-0, Ammonito Dodo: diffidato, salta la prossima

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Al 18', prima ammonizione per la Fiorentina: è ai danni di Dodo, che protesta per una punizione non fischiata ai viola per fallo su Colpani. Secondo l'arbitro Fabbri le proteste sono esagerate e il terzino brasiliano si prende così un cartellino giallo. Diffidato, Dodo salterà la prossima gara di campionato,, in programma lunedì 23 dicembre contro l'Udinese.