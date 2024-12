SERIE A, Il Como ne fa 2 in pieno recupero: Roma ko

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Como ritrova una vittoria che in campionato mancava dallo scorso 29 settembre e al Sinigallia batte la Roma per 2-0 grazie alle reti in pieno recupero di secondo tempo da parte di Gabrielloni e Nico Paz. Per i giallorossi sembra che la 'cura Ranieri' non sia ancora completa, con la squadra che resta al dodicesimo posto a 16 punti, appena due in più dal Cagliari terz'ultimo.