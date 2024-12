TMW, La Fiorentina ha chiesto info per Dragusin

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina ha mostrato interesse per Radu Dragusin, difensore rumeno del Tottenham, cercando di capire se fosse possibile riportarlo in Italia. Dragusin, acquistato dai londinesi la scorsa stagione, aveva rifiutato il Bayern Monaco per trasferirsi agli Spurs. Attualmente, a causa di infortuni nella difesa del Tottenham, tra cui quelli di Cristian Romero, Micky van de Ven e Ben Davies, Dragusin sta giocando titolare nelle ultime partite.

Inizialmente, però, aveva avuto poche apparizioni e un cartellino rosso in Europa, fattori che avevano ridotto il suo impiego. Il suo agente, Florian Manea, ha recentemente dichiarato che il difensore è felice al Tottenham e non ci sono stati contatti con la Juventus, mentre la Fiorentina ha fatto un passo concreto per ingaggiarlo. Tuttavia, l'emergenza difensiva del Tottenham potrebbe rendere difficile il trasferimento del giocatore in Serie A.